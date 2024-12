Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz bei internationalem Schweriner Boxturnier in der Palmberg Arena

Rostock (ots)

Am 01.12.2024 gegen 14:16 Uhr kam es im Rahmen des internationalen Schweriner Boxturniers der U17/U19 zu einem polizeilichen Einsatz in der Palmberg Arena. Mehrere Teilnehmer verschiedener Boxclubs aus Kiel, Hamburg und Schwerin gerieten nach einem Boxkampf in eine körperliche Auseinandersetzung. Die zunächst verbal geführten Streitigkeiten eskalierten in einer körperlichen Auseinandersetzung, in die zahlreiche Personen verwickelt waren. Um die Situation vor Ort zu stabilisieren war ein hoher Kräfteansatz der Polizei erforderlich. Aufgrund der körperlichen Auseinandersetzung mussten zwei Personen ins Klinikum Schwerin eingeliefert werden. Die genaue Anzahl der beteiligten Personen kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand war der Grund der körperlichen Auseinandersetzung Unstimmigkeiten über die Entscheidung des letzten Kampfes. Die Polizei Schwerin hat Ermittlungen wegen des Verdachtes des Landfriedenbruches aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können sich an die Polizeiinspektion Schwerin unter der Rufnummer 0385/5180-2223, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

