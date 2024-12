Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchte schwere Brandstiftung in der Teterower Innenstadt

Rostock (ots)

Am 30.11.2024 kam es um 19:51 Uhr zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Rostocker Straße. Durch das Auslösen des Brandmelders wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Teterow war umgehend vor Ort. Durch das schnelle eingreifen der ca. 20 Kameraden konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Möbel und den Dachstuhl verhindern werden. Der in der verqualmten Wohnung lebende 58-jährige deutsche Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Güstrow verbracht. Die Schadenssumme wird auf ca. 1.000,-EUR geschätzt. Nach ersten Ermittlungen hat der Wohnungsinhaber seinen Unrat im Wohnzimmer selbst in Brand gesetzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter schweren Brandstiftung ermittelt. Die Bewohner des Hauses konnten in Ihren Wohnungen verbleiben. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell