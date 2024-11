Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb

Testorf-Steinfort (ots)

Nachdem es am frühen Nachmittag des gestrigen Tages zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Testorf-Steinfort gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 13:30 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle den Brand innerhalb einer Kuhstallanlage. Die eingesetzten Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Upahl, Dalberg, Wendelstorf, Testorf und Grevesmühlen konnten den Brand vollständig löschen.

Weder Tiere noch Menschen wurden verletzt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Gesamtschadenshöhe auf 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell