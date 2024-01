Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit eskaliert

Steinheid (ots)

Am frühen Samstagmorgen ging ein Notruf wegen einer Körperverletzung in Steinheid ein. Als die Beamten eintrafen, war der Täter bereits flüchtig. Im Rahmen einer Feier entwickelte sich offenbar ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetztzung endete. Eine Person soll dabei die Geschädigte gewürgt haben. Die Beteiligten waren nicht unerheblich alkoholisiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell