Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge,Ochtrup, Messenger-Betrug erfolgreich

Altenberge,Ochtrup (ots)

Ein Ehepaar aus Altenberge hat am Samstagvormittag (24.08.) Nachrichten über einen Messenger Dienst erhalten, die angeblich von ihrer Tochter stammen. In den Nachrichten gibt die vermeintliche Tochter an, dass sie eine neue Nummer habe. Es wurden mehrere Nachrichten hin- und her geschickt. Im Verlauf dieser Nachrichten wurden die Eltern aufgefordert eine vierstellige Summe auf ein ihr unbekanntes Konto zu überweisen. Dies taten sie auch. Kurz darauf wurde ein weiterer vierstelliger Betrag gefordert. Im gleichen Moment ist die richtige Tochter zu ihren Eltern zu Besuch gekommen und der Betrug flog auf.

Ein 69-jähriger Mann aus Ochtrup hat ebenfalls am Samstag (24.08.) eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten, in der stand, dass seine Tochter eine neue Nummer habe. Der Ochtruper wurde ebenfalls zweimal aufgefordert eine jeweils vierstellige Summe auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Die Verfasserin gab an, dass ihr Online Banking nicht funktioniere, sie aber zwei Rechnungen überweisen müsse. Auch hier ist der Betrug erst durch den Besuch der Tochter am gleichen Tag aufgefallen. Da war bereits eine mittlere vierstellige Summe Geld überwiesen worden.

Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Das Wichtigste: Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Konten! Kontaktieren Sie sofort Ihre nahen Verwandten über die Ihnen bekannte Telefonnummer - so klärt sich ein Betrugsversuch meist schnell auf. Haben Sie bereits Geld überwiesen? Wenden Sie sich schnellstmöglich an Ihre Bank. In manchen Fällen kann die Zahlung rückgängig gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell