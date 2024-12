POL-HRO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der Altstadt

Rostock (ots) - Ein 17-jähriger Deutscher wurde am 22. November 2024 leblos in seiner Wohnung im Rostocker Stadtteil Evershagen aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen sowie die veranlasste Obduktion ergaben keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an, das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens steht aus. Rückfragen bitte an: ...

