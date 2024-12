Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau bei Rangiermanöver in Dobbertin schwer verletzt

Dobbertin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dobbertin ist am Samstagmorgen eine 57-jährige Frau schwer verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 56-jähriger Transporterfahrer gegen 09:45 Uhr das Gelände einer örtlichen Pflegeeinrichtung, als er beim Rangieren die hinter ihm befindliche Frau mit geringer Geschwindigkeit anfuhr. Die 57-Jährige stürzte, wodurch sie mehrere Knochenbrüche davongetragen haben soll. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Den Befragungen zufolge könnte der Fahrer die Frau hinter seinem Fahrzeug übersehen haben. Am Transporter entstand kein Sachschaden.

