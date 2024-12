POL-OF: Biberdamm an der Bieber zerstört: Ermittlungen gegen unbekannt; Zwei E-Scooter in der Innenstadt geklaut; 16-Jähriger bei Kollision mit Auto verletzt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Biberdamm an der Bieber zerstört: Ermittlungen gegen unbekannt - Offenbach / Bieber

(lei) Es war das Werk eines tierischen Architekten über mehrere Tage oder gar Wochen und wurde offenbar von Menschenhand binnen kürzester Zeit zerstört: Ein seit mindestens Ende September bestehender Biberdamm im Naturschutzgebiet "Erlensteg" ist kürzlich durch Unbekannte nahezu beseitigt worden. Nach einer entsprechenden Mitteilung durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde, die wiederum vom ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuer informiert wurde, hat die Kriminalpolizei in Offenbach nun Ermittlungen aufgenommen, die wegen Verdachts der Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete beziehungsweise eines besonders schweren Falls einer Umweltstraftat (§§ 329, 330 Strafgesetzbuch) geführt werden. Da es sich bei dem Biber um eine streng geschützte Tierart handelt, ermitteln die Beamten auch wegen Verdachts eines Artenschutzverstoßes nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Der betreffende Damm, der sich unmittelbar an der S-Bahn-Überführung über den Bieber-Bach befindet, wurde in der Zeit zwischen Donnerstag (5.12.) und Sonntag eingerissen, so die erste zeitliche Eingrenzung des Vorfalls. Der Nager arbeitet seither jedoch fleißig an der Instandsetzung seines beschädigten Bauwerks. Wer zu der Zerstörung und dessen Verursacher(n) Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Kripo-Ermittlern zu melden.

2. Zwei E-Scooter in der Innenstadt geklaut - Offenbach

(nf) Am Montag haben Langfinger zwei Elektroroller geklaut. Ein schwarzer Segway Ninebot war in der Bieberer Straße an einem Fahrradständer vor einem Fitnessstudio angeschlossen (Tatzeitraum 19.50 bis 23 Uhr) ; ein schwarzer Soletek Velix war an einem Fahrradständer des Sana Klinikums gesichert (Tatzeitraum 9 Uhr bis 20 Uhr). Die Diebe entfernten auf unbekannte Weise die Schlösser der Scooter und flohen in unbekannte Richtung. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib der Roller geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. 16-Jähriger bei Kollision mit Auto verletzt - Offenbach / Buchhügel

(lei) Beim Überqueren der Fußgängerfurt an der Rhönstraße ist ein Jugendlicher am Montagmorgen von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Der 16-Jährige war gegen 7.25 Uhr auf dem Weg zur Schule, als ein 40 Jahre alter Skoda-Fahrer aus der Buchhügelallee kommend nach links auf die Rhönstraße einbog und den Offenbacher wohl übersah. Der Schüler stürzte und verletzte sich leicht am Ellbogen.

4. Wer hat den schwarzen Hyundai Bayon geklaut? - Offenbach / Westend

(cb) Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl eines Hyundai Bayon geben können. Der schwarze Wagen wurde am Sonntag gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße (90er Hausnummern) abgestellt. Am selben Abend, nur vier Stunden später, musste der Fahrzeugeigentümer feststellen, das Unbekannte sein Auto gestohlen hatten. Wie die Autodiebe die technischen Sicherungen des Hyundai überwinden konnten, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen, welch sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo.

5. Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus - Offenbach/Lauterborn

(nf) Einbrecher sind am Montagmittag in ein Haus in der Egerländer Straße (einstellige Hausnummern) eingedrungen. Die bislang Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen 10.30 und 12.20 Uhr die Terassentür auf und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung mit. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens beträgt insgesamt etwa 4.000 Euro. Die Kriminellen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Forsthausstraße - Mühlheim am Main

(fg) Nach einer Unfallflucht in der Forsthausstraße, bei der ein schwarzer Land Rover am Radkasten, an der Frontstoßstange sowie der Felge der Fahrerseite beschädigt wurde, sucht die Polizei in Mühlheim nach Zeugen. Der SUV stand zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern am Fahrbahnrand geparkt. In dieser Zeit verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei geht derweil einem ersten Hinweis nach. Ein Anwohner gab an, er habe am Abend einen dumpfen Knall wahrgenommen und gesehen, wie die Fahrerin eines VW Tiguan am geparkten Land Rover vorbeifuhr und im weiteren Verlauf nach links in den Müllerweg abbog. Die Fahrerin war etwa 50 Jahre alt und hatte dunkle schulterlange Haare. Möglicherweise könnte sie den Unfall verursacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegengenommen.

7. Zwei Verletzte: Mercedes kollidierte mit Hauswand - Neu-Isenburg

(fg) Am Montagabend kam es an der Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße / Gartenstraße zu einem Unfall, in dessen Folge der Fahrer einer grauen C-Klasse von der Straße abkam; hierbei beschädigte der Wagen einen Telefonkasten, überfuhr eine Hecke des dortigen Mehrfamilienhauses und kollidierte mit der Hauswand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Der 19 Jahre alter Mercedes-Lenker aus Neu-Isenburg und sein 18-jähriger Begleiter zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus kamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mercedes auf der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung zu passieren; nach eigenen Angaben habe der Fahrer einem Opel ausweichen müssen. Der Opel, an dessen Steuer ein 48 Jahre alter Mann saß, blieb unbeschädigt. Der Neu-Isenburger Opel-Lenker gab wiederum an, dass er die Gartenstraße befahren habe und an der Haltelinie zum Stehen gekommen sei. Der Mercedes sei dann mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung gefahren und ohne erkennbaren Grund von der Fahrbahn abgekommen. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben zum Unfallgeschehen sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg melden.

8. Erinnerung: Experten geben hilfreiche Tipps in Sachen Einbruchsschutz: Vortrag der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Rathaus - Rodgau / Jügesheim

(fg) Zum Thema "Einbruchschutz - Wie Sie Ihr Zu Hause vor ungebetenen Gästen besser schützen können" halten Fachberaterinnen und - berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle am Mittwoch, 11. Dezember, ab 18.00 Uhr einen Vortrag. Diese Veranstaltung findet im Stadtverordneten-Sitzungssaal des Rathauses Rodgau - Jügesheim in der Hintergasse 15 statt. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, mit den kriminalpolizeilichen Fachberatern zu Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" und anderen Themen der Kriminalprävention in den Austausch zu treten. Die Präventionsexperten und die Stadt Rodgau freuen sich auf Ihren Besuch!

9. Tannenbaumbrand: Zwei Bewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus - Rodgau / Dudenhofen

(lei) Der Brand eines Tannenbaums führte am Dienstagmorgen zu einem Rettungseinsatz von Feuerwehr und Polizei in der Nieuwpoorter Straße. In einer Erdgeschosswohnung eines Hauses mit 30er-Nummer kam es gegen 6.50 Uhr an dem Weihnachtsbaum zu einem Feuer, das durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Die Bewohner konnten eigenständig die Wohnung verlassen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Zwei von ihnen, eine 27-Jährige und ihr einjähriges Kind, kamen anschließend wegen erhöhter CO-Werte vorsorglich ins Krankenhaus, dieses konnten sie aber bereits wieder verlassen. Der Sachschaden wird vorläufig auf 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Was die Brandursache anbelangt, so geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt an einer Lichterkette aus, die an dem Baum hing.

10. 40-Jähriger mit Pfefferspray verletzt: Anzeige gegen 18-Jährigen / Zeugen gesucht - Rodgau / Nieder-Roden

(lei) Zwei Männer im Alter von 18 und 40 Jahren sind am Montagabend in der Frankfurter Straße aneinandergeraten - für den Älteren endete der Zwist mit einer rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort aufgrund einer Augenreizung. Nach bisherigen Informationen der Polizei trafen die beiden Herrschaften gegen 22.15 Uhr im Bereich des S-Bahnhofs aufeinander. Nach einem kurzen Wortwechsel soll der Heranwachsende den 40-Jährigen mit einer Pfefferspray-Attacke im Gesicht verletzt haben und dann geflüchtet sein. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme meldete sich der 18-Jährige wenig später bei den Beamten, um seine Verwicklung in der Sache mitzuteilen. Polizisten nahmen ihn kurz darauf einige Straßen weiter vorläufig fest und stellten bei ihm das mutmaßliche Tatmittel, ein Reizstoffsprühgerät, sicher. Er muss sich nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Möglicherweise hatte der 18-Jährige noch einen Begleiter. Dessen Identität und mögliche Tatbeteiligung sind nun ebenfalls Teil der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

11. Zeugenaufruf: Radfahrerin stürzte, um Aufprall mit Auto zu vermeiden - Egelsbach

(nf) Am Nikolaustag, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 61-Jährige den Kurt-Schumacher-Ring mit ihrem Fahrrad. Auf Höhe des Media Marktes fuhr ein schwarzer Toyota Yaris, mit Offenbacher Kennzeichen, an ihr vorbei und bog rechts ab, um auf den Parkplatz zu fahren. Die Radfahrerin musste, um einen Aufprall zu vermeiden, stark abbremsen und stürzte. Sie schürfte sich die Hände und den linken Ellenbogen auf und das Fahrrad wurde verkratzt. Es kamen Passanten und halfen der Dame, die unter Schock stand. Diese Passanten und auch weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei der Unfallfluchtgruppe zu melden.

