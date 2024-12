POL-OF: Tresor bei Einbruch in Kita gestohlen; 22-Jähriger auf Schulgelände ausgeraubt; Loch in Getränkemarkt gestemmt; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Tresor bei Einbruch in Kita gestohlen: Wer kann Hinweise geben? - Niederdorfelden

(lei) Nach einem Einbruch in eine Kita in der Straße "Auf dem Hainspiel" bittet die in dieser Sache ermittelnde Kriminalpolizei um Hinweise. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Sonntag, 6.10 Uhr, eine Zugangstür aufgehebelt und waren hierüber in die Einrichtung eingedrungen (Sachschaden zirka 1.000 Euro). Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich einen Tresor mit wenig Bargeld, ehe sie unerkannt entkamen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, sollen sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten, die vor Ort bereits Spuren gesichert haben, melden.

2. Rentner durch Einbrecher geweckt - Bruchköbel

(nf) Am Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, wurde ein Bewohner des Erlenwegs durch einen Langfinger geweckt. Der Einbrecher hebelte zunächst unbemerkt die Terassentür auf und durchsuchte anschließend die Räume im Erdgeschoss. Der Rentner schlief im Schlafzimmer, als der unbekannte Täter in diesem Zimmer ein Schmuckkästchen vom Nachttisch nahm. Als der Einbrecher in die offenen Augen des Rentners blickte, flüchtete er sofort. Er wird beschrieben als 20 bis 30 alt mit hellem rundlichem Gesicht und Drei-Tage-Bart. Der Unbekannte hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen wenden sich bitte an die Kripohotline 06181 100-123.

3. 22-Jähriger auf Schulgelände ausgeraubt: Zeugenhinweise erbeten - Erlensee

(lei) Nach einer Raubstraftat am späten Freitagabend auf dem Gelände der Georg-Büchner-Schule in der Langendiebacher Straße bittet die Polizei um Hinweise. Offenbar unter einem Vorwand wurde ein 22-Jähriger gegen 21 Uhr zum Vorplatz der Schule gelockt, wo er auf drei Personen traf, die im Zuge eines kurzen Wortwechsels plötzlich auf ihn einprügelten. Einer aus dem Trio, so die bisherigen Erkenntnisse, soll dem Erlenseeer dann Geld abgenommen haben und nachdem sie ihm drohten, musste der 22-Jährige auch sein Handy an sie aushändigen. Danach verschwanden die Kriminellen in Richtung eines Getränkemarktes. Eine Fahndung nach ihnen verlief bislang ergebnislos. Gleichwohl den Ermittlern bereits erste Hinweise auf die Täter vorliegen, suchen die Beamten dennoch nun Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Loch in Getränkemarkt gestemmt: Wer kann Hinweise geben? - Hammersbach

(nf) In der Nacht zum Montag, gegen Mitternacht, gelangten Einbrecher in einen Getränkemarkt in der Hanauer Straße. Sie schlugen zunächst mit einem unbekannten Werkzeug ein Loch in die rückwärtige Mauerwand des Gebäudes und gelangten so in einen Abstellraum. Anschließend hebelten sie an der Tür zu dem eigentlichen Verkaufsraum, konnten diese jedoch nicht öffnen. Sie flüchteten mit ein paar Flaschen Sekt und Zigaretten, die in der Kammer gelagert waren, in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

