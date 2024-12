Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme: Mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt; Einbrecher benutzte Schachtdeckel; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Schnelle Festnahme: Mutmaßliche Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - Mühlheim

(lei) Dank der Mitteilung eines Zeugen gelang es der Polizei in Mühlheim am frühen Sonntagmorgen, zwei mutmaßliche Ladendiebe zu fassen. Gegen 2.20 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann und eine Frau in einem 24/7-SB-Supermarkt mehrere Lebensmittel in mitgeführte Taschen packten, die sie anschließend vor dem Laden deponiert haben sollen. Hinzugerufene Streifen konnten den 40-Jährigen und seine fünf Jahre ältere Komplizin noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Das draußen vor dem Mini-Markt aufgefundene mutmaßliche Stehlgut wurde sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen mussten vorübergehend - unter anderem zur Feststellung ihrer Identität - mit auf die Wache, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Ladendiebstahls zu.

2. Baum entwurzelt und Verkehrsschild beschädigt - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Bereits Ende November ereignete sich in der Straße "Am Trauben" vor dem Haupteingang der Weibelfeldschule eine Verkehrsunfallflucht, weshalb die Polizei weiterhin nach Zeugen sucht. Am Mittwochabend (27. November 2024), kurz vor 19 Uhr, überfuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine dortige Verkehrsinsel, entwurzelte hierbei einen Baum und beschädigte ein Verkehrsschild. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld - Heusenstamm / Rembrücken

(fg) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hirschraben" (20er Hausnummer) am Sonntag nahmen Unbekannte eine Armbanduhr, Schmuck und Bargeld mit. Zwischen 16 und 20 Uhr drangen die Einbrecher über das Küchenfenster in das Wohnhaus ein, durchsuchten das Erdgeschoss und flohen anschließend mit ihrer Beute über die Terrassentür. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat nun die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbrecher benutzte Schachtdeckel - Dietzenbach

(cb) Ein Einbrecher benutzte am Sonntag gegen 13.50 Uhr einen Schachtdeckel um in ein Reihenhaus im Nelkenweg zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach versuchte der Unbekannte mit dem Gullideckel ein Fenster einzuschmeißen, als dies jedoch missglückte und das Fenster dem Angriff Stand hielt, nutzte er abermals einen Schachtdeckel und schaffte es mit diesem ein anderes Fenster zu zerstören. Im Haus durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob er Beute machte, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Wo wurde der Zigarettenautomat gestohlen? - Neu-Isenburg

(cb) Wo wurde der Zigarettenautomat gestohlen? Das fragen die Ermittler in Neu-Isenburg und suchen Zeugen, welche Hinweise zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten geben können, welcher am Samstagvormittag aufgefunden wurde. Laut derzeitigem Ermittlungsstand sägten die bislang Unbekannten den Zigarettenautomaten an seiner Standhalterung ab und nahmen ihn anschließend mitsamt Inhalt mit. Nachdem die Ganoven das Bargeld und die Zigaretten aus dem Automaten herausgeholt hatten, entsorgten sie diesen anschließend im Wald bei Neu-Isenburg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung.

6. Zwei Wohnungseinbrüche: Uhren und Bargeld gestohlen - Neu-Isenburg

(lei) Indem sie das Fenster zum Badezimmer im Erdgeschoss aufhebelten, verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 2.30 Uhr, brachial Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schwalbenstraße (einstellige Hausnummer). Nachdem sie anschließend die gesamte Wohnung durchsucht hatten und dabei zwei Uhren einsackten, verließen die Diebe das Haus in unbekannte Richtung. Auch in der Luisenstraße waren Einbrecher am Samstag zugange. In einem Einfamilienhaus mit 50er-Hausnummer stahlen sie in der Zeit 16 Uhr und 23.35 Uhr Bargeld. Wie sie in das Haus gelangten, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei, die an beiden Tatorten Spuren sicherte und nun einen möglichen Zusammenhang prüft, bittet jetzt um Zeugenhinweise (069 8098-1234).

Offenbach, 09.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

