Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots)

Der Fahrer eines Simson Mopeds wurde gestern in der Töpfergasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer erst 13 Jahre alt und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. In derart gelagerten Sachverhalten kann eine Meldung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde ergehen, was weitreichende fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. (jd)

