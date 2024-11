LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Auf der L1045 zwischen Holzhausen und Röhrensee ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrer eines Hyundai kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem Straßengraben zum Stehen. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand ein Schaden von knapp 4.000 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: ...

