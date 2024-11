LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Das neongrüne Fahrrad eines 11-Jährigen wurde gestern, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Georgenstraße im Bereich der "Alten Posthalterei" entwendet. Das Fahrrad der Marke "Mirage" hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0305185/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

