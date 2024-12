Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuerwehrhydrant zerstört und Zeugenaufruf

Dietzenbach/Seligenstadt (ots)

1. Unfallflucht - Hydrant zerstört - Dietzenbach

Am frühen Sonntagmorgen um 02:00 Uhr wurde die Polizei über massiven Wasseraustritt aus einem Feuerwehrhydranten in Dietzenbach in der Philipp-Reis-Straße informiert. Der Überflurhydrant war derart beschädigt, dass er durch die alarmierte Feuerwehr still- und beiseite gelegt werden musste. Aufgrund der Beschädigung, als auch des Gewichts, wurde seitens der Polizei schnell von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen. In diesem Zusammenhang konnten die Streifen das verursachende Fahrzeug, ein Lkw mit Anhänger, in unmittelbarer Nähe zweifelsfrei feststellen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt.

2. Unfallflucht - Zeugenaufruf - Seligenstadt

Erhebliche Schäden auf der gesamten Fahrerseite in geschätzter Höhe von 5000 Euro, sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:12 Uhr, in der Obergasse (niedrige Hausnummer). Ein bislang unbekannter Verursacher streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten blauen Nissan und entfernte sich anschließend unerlaubt, vermutlich Richtung Seligenstädter Straße. Aufgrund der Spurenlage am beschädigten Nissan, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug auch um einen blauen Pkw handeln. Zeugen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182-89300 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 08.12.2024, RENKER, PvD

