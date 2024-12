Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Kiosk: Zeugenaufruf ; Geldkassette aus Einfamilienhaus gestohlen; Betrüger ergaunern Schmuck und Gold von Rentnerin und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher klauen Autoschlüssel und flüchten mit Fahrzeug - Hanau / Großauheim

(cb) Einbrecher gelangten zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Wohnung im Spitzenweg (40er Hausnummern) und erbeuteten unter anderem den Fahrzeugschlüssel eines weißen Audis. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Langfinger über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Schließlich nahmen sie den Fahrzeugschlüssel eines weißen Audi A4 mit HG-Kennzeichen mit sich und flüchteten anschließend mit dem weißen Wagen, welcher vor dem Haus parkte. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Einbruch in Kiosk: Zeugenaufruf - Maintal / Dörnigheim

(nf) Aus einem Kiosk in der Kennedystraße haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag Zigaretten, Bargeld, Tabak und Handys mitgehen lassen. Um in den Kiosk zu gelangen, hatten die Unbekannte zuvor die Eingangstür aufgehebelt. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

3. Geldkassette aus Einfamilienhaus gestohlen - Schöneck / Oberdorfelden

(fg) Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 13.20 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birkenweg (einstellige Hausnummern) ein und entwendeten eine Geldkassette. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie vorher ein Kellerfenster aufgehebelt und waren durch dieses ins Innere hineingeklettert. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

4.Betrüger ergaunern Schmuck und Gold von Rentnerin - Bad Soden-Salmünster

(cb) Trickbetrüger waren am Donnerstag in Bad-Soden-Salmünster zugange. Sie riefen am Donnerstagmorgen eine Rentnerin an und erzählten ihr, dass die Polizei nach einer Straftat zwei Täter festgenommen habe und einer noch flüchtig sei. Bei einem der Festgenommen wäre eine Liste mit dem Namen der Seniorin aufgefunden worden, weshalb man nun sie und ihre Wertgegenstände schützen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die Rentnerin dazu, Schmuck, Bargeld und Münzen in einen Edelstahltopf zu legen und diesen vor dem Haus zu deponieren. Zudem wiesen die Gauner die ältere Dame an, vom Fenster wegzubleiben. Ein unbekannter Abholer begab sich zum Hauseingang, nahm den Topf an sich und flüchtete über die Kiefernstraße in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll dieser Mann einen schwarzen Bart gehabt haben. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Die Ermittler suchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen zu melden.

Offenbach, 06.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

