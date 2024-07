LPI-G: Auseinandersetzung und Raub in Gera-Lusan

Greiz (ots) - Greiz: Am 29.07.2024 stellte ein 40-Jähriger seinen Firmentransporter zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in der Leonhardtstraße, Höhe des dortigen Garagenkomplexes, in Greiz ab. Als der Mann zu seinem Transporter zurückkam, war die Beifahrerseitenscheibe mittels Stein eingeschlagen und die Geldbörse des Mannes verschwunden. Insgesamt entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von ca. 800 Euro und der Bestohlene ...

