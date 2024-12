Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Offenbach

Stadt Offenbach (ots)

Unbekannte brachen am Freitag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr in eine Wohnung in der Hermann-Löns-Straße (einstellige Hausnummern) ein und entwendeten verschiedenen Goldschmuck. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Balkontür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in die Wohnung. Dort durchsuchten die Langfinger zahlreiche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098- 1234 zu melden.

Offenbach am Main, 07.12.2024, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell