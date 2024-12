Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ökumenischer Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen in der Einhardbasilika: Über 1.500 Euro an "Wünschewagen" gespendet

Seligenstadt (ots)

(lei) Am vergangenen Samstag (7. Dezember) fand der vorweihnachtliche, ökumenische Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen in der festlich geschmückten Einhardbasilika in Seligenstadt statt. Die Veranstaltung, die traditionell einen festen Platz im jährlichen Kalender der Polizei einnimmt, zog wiederholt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die der Botschaft der Messe und der musikalischen Begleitung des Landespolizeiorchesters unter der Leitung von Edgar Sterkel lauschten.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto 'Warum es sich lohnt' und erinnerte daran, dass es sich immer lohnt, für das Gute und für das Wohl der Gemeinschaft einzutreten, so war es den vielfältigen Stimmen während des Gottesdienstes zu entnehmen.

Gestaltet wurde der ökumenische Gottesdienst von Polizeipfarrerin Barbara Görich-Reinel (Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau), Polizeipfarrer Till Wisseler (Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck) und Frau Anna Albert (katholische Polizeiseelsorgerin vom Bistum Mainz) gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Südosthessen. Die gemeinsamen Worte und Gebete boten den Anwesenden nicht nur Andacht, sondern auch die Gelegenheit, das Engagement der Polizei und der verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Region zu würdigen.

Die Kollekte, die sich auf eine Summe von 1.552 Euro belief und erneut zugunsten einer gemeinnützigen Organisation gesammelt wurde, ging in diesem Jahr an den Arbeiter Samariter Bund und wurde im Anschluss des Gottesdienstes an das Team des ASB "Wünschewagens Rhein-Main" übergeben, der schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch erfüllen kann (weitere Informationen unter https://www.wuenschewagen.de/standorte/wuenschewagen-hessen-1/rhein-main).

Das Polizeipräsidium Südosthessen bedankt sich bei allen Gästen, dem Landespolizeiorchester sowie den Organisatoren des Gottesdienstes und wünscht allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.

