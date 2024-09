POL-PPKO: Eichen (Landkreis Altenkirchen)- Einsatzmaßnahmen nach vermutlicher Verpuffung

Koblenz (ots) - Bereits am Mittwoch, den 14.08.2024, kam es zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Unfallflucht im Parkhaus Altlöhrtor in Koblenz. Ein rangierender Pkw soll dabei einen anderen touchiert und Sachschaden verursacht haben. Zumindest lautet so die Notiz, die ein unbekannter Unfallzeuge auf einem Klebezettel am Häuschen des Parkhauswächters ...

mehr