Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Koblenz (ots)

Bereits am Sonntag, den 18.06.2024 gegen 23 Uhr kam es im Bereich des Platzes "Am Plan" in Koblenz zur Beschädigung einer Schaufensterscheibe. Die unbekannten Täter schlugen auf die Scheibe mit einem Hammer ein.

Als Tatverdächtige konnten zwei Jugendliche beobachtet werden. Einer von ihnen trug eine helle Kopfbedeckung, ein helles T-Shirt, eine Jeans sowie schwarze Schuhe. Der andere trug eine dunkle Kopfbedeckung, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie helle Schuhe.

Hinweise zur Identifizierung bitte an das Polizeipräsidium Koblenz, Gemeinsames Sachgebiet Jugend: 0261/103-1300.

