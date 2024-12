Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 88-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Autobahn 661 / Langen (ots)

(lei) Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 661, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (4.12.) ereignete, ist ein 88 Jahre alter Autofahrer nun verstorben.

Der Mann war an dem Tag gegen 13.10 Uhr mit seinem VW zwischen den Anschlussstellen Langen und Egelsbach unterwegs, als er möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen mit einem Baum kollidierte. Der Mann aus der Wetterau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Sonntag seinen Verletzungen.

An dem Touran entstand Totalschaden, die Fahrbahn musste zur Abschleppung des Wagens teilgesperrt werden.

Offenbach, 10.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

