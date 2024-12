POL-OF: VW rammte Bahnschranke; Wer schrammte den schwarzen Audi A3 und flüchtete?; Einbrecher waren in Kleingartenanlage unterwegs und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da

(cb) Die vermisste 13-Jährige Schülerin aus Langenselbold konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. VW rammte Bahnschranke - Hanau / Lamboy

(cb) Ein 33 Jahre alter Fahrer eines silbernen VW-Vans war am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Diebacher Weg unterwegs, als er ersten Erkenntnissen nach eine rot zeigende Ampel missachtete und mit der sich absenkenden Bahnschranke kollidierte. Der hierbei verursachte Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeistation Hanau II nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Verkehrskontrolle in Schulnähe - Hanau

(nf) Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hanau I und Bereitschaftspolizei führten am Montag zwischen 10 und 15.30 Uhr in der Straße "Alte-Rücker-Weg" eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Der Fokus lag auf der Einhaltung der Geschwindigkeit, die mittels Handlasermessgerät gemessen wurde. Neben 26 Geschwindigkeitsverstößen wurden auch andere Ordnungswidrigkeiten, wie Gurt- und Handyverstöße, festgestellt und geahndet. Insgesamt kontrollierten die Schutzleute 94 Fahrzeuge und 11 Personen. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen.

4. Wer schrammte den schwarzen Audi A3 und flüchtete? - Hanau

(nf) In dem Wendehammer der Büdinger Straße kam es in der Zeit zwischen Freitag, 13.50 Uhr und Samstag, 11 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Audi parkte ordnungsgemäß vor dem dortigen Kindergarten, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren das Heck streifte und einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachte. Der Unbekannte floh im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hanau I unter der Telefonnummer 06181 100 12-0 zu melden.

5. Einbrecher waren in Kleingartenanlage unterwegs - Hanau / Großauheim

(cb) Zwei bislang unbekannte Einbrecher waren am Montagnachmittag in einer Kleingartenanlage in der Depotstraße zugange. Laut ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten gegen 15.45 Uhr die Eingangstüren zweier Gartengrundstücke in der Kleingartenanlage auf. Ein zufällig anwesender Kleingärtner störte die Täter, woraufhin diese in Richtung Brown-Boveri-Straße flüchteten. Laut Zeugenaussage sind die beiden Einbrecher zwischen 18 und 20 Jahre alt und führten jeweils eine schwarze Umhängetasche mit. Einer der beiden Langfinger hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine Gucci-Kappe, ein dunkelgrünes Sweatshirt und eine schwarze Daunenweste. Sein Komplize war mit einem grauen Sweatshirt und einer dunkelgrauen Fleece-Jacke bekleidet. Der entstandene Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 an die Beamten der Polizeistation in Großauheim.

6. Zeugensuche nach Raub - Maintal

(fg) Zwei Unbekannte sollen am frühen Sonntagmorgen einen 30 Jahre alten Mann in der Straße "Am Kreuzstein" im Bereich der 60er Hausnummern ausgeraubt haben. Nach den Angaben des Mannes habe er sich auf dem Heimweg befunden, als zwei Männer ihn unvermittelt angegangen hätten. Sie nahmen dann gewaltsam seine Geldbörse, seinen Reisepass und zwei Mobiltelefone aus dessen Bauchtasche. Der Raub soll sich gegen 1 Uhr ereignet haben. Der deutlich alkoholisierte Geschädigte gab im Rahmen der ersten Befragung durch die Polizei zudem an, dass es ihm misslungen sei, die beiden Unbekannten aufzuhalten. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Zeugensuche nach Unfallflucht: Mercedes musste ausweichen - Schlüchtern

(lei) Die Polizei in Schlüchtern ermittelt derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht im Struthweg und sucht nun Zeugen des Geschehens, das sich bereits am frühen Sonntagmorgen, 1. Dezember, zugetragen hat. Ein 19-Jähriger war gegen 3.30 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Freibad unterwegs, als ihm seinen Angaben zufolge in Höhe der Bergwinkel-Grundschule ein unbekanntes Fahrzeug mit Fernlicht entgegenkam, wodurch er stark geblendet wurde. Hiervon war der junge Schlüchterner offenbar so irritiert, sodass er seinen E 190 nach rechts lenkte, am Fahrbahnrand mit einem großen Stein und im weiteren Verlauf mit einem Dialog-Display sowie einem Baum kollidierte. Obwohl niemand verletzt wurde, entstand größerer Sachschaden, vor allem an dem Mercedes, welcher nicht mehr fahrbereit war. Der 19-Jährige konnte den entgegenkommenden Wagen nur als dunklen Kombi (möglicherweise BMW) mit GN-Kennzeichen beschreiben. Die Beamten der örtlichen Polizeistation bitten nun um weitere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 10.12.2024

