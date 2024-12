Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen: Fünf Festnahmen und umfangreiche Sicherstellungen

Dreieich und Langen (ots)

(cb) In einem bei der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen geführten Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betreibens krimineller Handelsplattformen wurden am gestrigen Dienstag (10.12.) umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt und ein Haftbefehl vollstreckt. Mit Beamten aus verschiedenen Organisationseinheiten wurden insgesamt vier Objekte in Langen, Dreieich und in Bayern (Aschaffenburg) nach Beweismitteln durchsucht.

Im Ergebnis konnten über 30.000 Euro Bargeld, elektronische Datenträger sowie massenhaft gefälschte Markenwaren, insbesondere Schuhen, Taschen und Kleidung sichergestellt werden.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden fünf Personen, hiervon zwei Frauen im Alter zwischen 21 und 70 Jahren sowie drei Männer im Alter zwischen 17 und 51 Jahren, vorläufig festgenommen. Der 51-jährige Tatverdächtige konnte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt werden. Dieser ordnete denn Vollzug des bereits bestehenden Haftbefehls an. Der 51 Jahre alte Mann aus Langen wurde im Anschluss in eine nahegelegene Justizvollzuganstalt gebracht. Alle anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, vorerst entlassen. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Offenbach; 11.12.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell