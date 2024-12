Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bruchköbel / Roßdorf (ots)

(nf) Anwohner meldeten am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Bogenstraße (10er Hausnummern). Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im hinteren Teil des freistehenden Hauses auf einem Balkon aus. Im weiteren Verlauf zerstörte es den gesamten Dachstuhl. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.

Offenbach, 11.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

