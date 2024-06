POL-F: 240625 - 0652 Frankfurt - Eschersheim: Vermisstes Kind

Frankfurt (ots) - (ma) Am Montag (24. Juni 2024) kam es in der Münchner Straße in den frühen Abendstunden, gegen 17:40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zweier männlicher Personengruppen. Hierbei wurde ein 29-Jähriger durch einen Stich verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt Schädelverletzungen. Beide Geschädigte wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser ...

