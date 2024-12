Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher kam über Badfenster ins Haus; Zeugen gesucht: Spiegelverkehrte Nazi-Symbole auf Altglascontainer; Einbrecher waren unterwegs

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbrecher kam über Badfenster ins Haus - Hanau

(cb) Während der Abwesenheit der Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses "Am Steinheimer Tor" (10er Hausnummern) drangen bislang Unbekannte am Dienstag in eine Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Badfenster in die Räumlichkeiten. Die Tat ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Mit dem aufgefundenen Bargeld flüchteten die Einbrecher. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Einbrecher waren unterwegs - Nidderau / Heldenbergen

(cb) Aus einem Einfamilienhaus in der Stifterstraße (10er Hausnummern) klauten Einbrecher am Dienstag Bargeld. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich die Unbekannten, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, über die zuvor zerstörte Terrassentür Zutritt in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie dann die Räume nach Bargeld und Schmuck. Mit dem aufgefundenen Bargeld flüchteten die Ganoven anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

3. Zeugen gesucht: Spiegelverkehrte Nazi-Symbole auf Altglascontainer - Langenselbold

(cb) Auf einem Altglas-Container, welcher im Brühlweg (einstellige Hausnummern) steht, stellte ein Mitteiler am Montag gegen 12.45 Uhr aufgeschmierte Nazi-Symbole fest. Die bislang Unbekannten hatten zwei spiegelverkehrte Hakenkreuze mit lachsroter Farbe auf den Container gemalt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

Offenbach, 11.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell