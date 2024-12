Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Randalierer fest

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (07.12.2024), gegen 21:45 Uhr, wurde der Polizei ein Randalierer in einer Bar in der Waterloostraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifen zeigte sich der 43-jährige Beschuldigte uneinsichtig und aggressiv. Eine Erhebung seiner Personalien verweigerte der Mann und bedrohte die Beamten. Aus diesem Grund wurde der Mann gefesselt, dabei wehrte er sich vehement und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Da der 43-Jährige vor der Bar versuchte die Polizeibeamten anzugreifen, wurde er zur Fesselung seiner Beine auf den Boden gelegt. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde an der Stirn zu. Die Verletzung wurde im Universitätsklinikum begutachtet, der Mann im Anschluss in den Polizeiarrest gebracht. Der 43-Jährige wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte angezeigt.

