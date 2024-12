Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Drogenfahrt hat Folgen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (06.12.2024) war ein Mann mit seinem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 23.30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen VW Passat in der Zollernstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 27-jährigen Fahrer fest. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann kürzlich Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte schließlich den Verdacht. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da der 27-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine sog. Sicherheitsleistung von über 500 Euro vor Ort bezahlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den Mann.

