Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Gartenlaube brennt ab - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Kempen (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass auf einem Grundstück am Mülgauweg in Kempen eine Gartenlaube in Flammen stand. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Trotz der schnellen Löschmaßnahmen brannte die Laube vollständig nieder. Auch einige Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kann die Polizei nicht ausschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Deshalb suchen die Ermittelnden Zeuginnen oder Zeugen, die am Montagabend vor oder kurz nach der Entdeckung des Brandes verdächtige Beobachtungen in diesem Wohnviertel gemacht haben. Ihre Hinweise können Sie telefonische unter der Rufnummer 02162/377-0 abgeben. /hei (216)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell