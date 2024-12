Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (07.12.2024) war ein Mann betrunken auf dem E-Scooter unterwegs. Die Polizei griff ein. Gegen 02.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 36-Jähriger auf, der in der Wertachstraße mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten hielten den Mann an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Da der Entzug der Fahrerlaubnis absehbar ist, stellten die Beamten auch den Führerschein des Mannes sicher. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

