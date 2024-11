LPI-J: Unstimmigkeit über Zahlungsmoral hat Anzeige zur Folge

Weimar (ots) - Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die B7, aus Richtung Ulla kommend, in Richtung Nohra. Plötzlich querten mehrere Wildscheine die Fahrbahn und eine Kollision mit zwei Tieren war unausweichlich. Die Wildscheine verendeten am Unfallort, am Lkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

