Heinsberg (ots) - Gangelt-Birgden - Diebstahl eines Pkw Am Freitag, 25.10.2024 um 07.05 Uhr bemerkte ein Geschädigter den Diebstahl seines schwarzen Audi A5 Passat, welcher in seiner Einfahrt in der Straße "Starzend" abgestellt war. Der Pkw wurde vom Geschädigten am Vorabend gegen 23.00 Uhr dort abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

mehr