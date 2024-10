Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 27.10.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Selfkant-Tüddern - Täter mit Messer bewaffnet flieht nach Diebstahl

Am Samstag, 26.10.2024 um 16.37 Uhr entwendete ein männlicher Täter Produkte aus einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in Tüddern. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter beobachtet, der den Täter zu Fuß verfolgte. Auf Höhe des Rathauses stellte der Mitarbeiter den Täter, der daraufhin seinen Hosenbund zeigte, in ein Messer erkannt werden konnte. Der Täter begleitete seine Tat mit den Worten "komm, komm", woraufhin er flüchten konnte. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, 40-50 Jahre alt, Halbglatze, südeuropäischer Phänotyp, schwarze Oberbekleidung, blaue Jeans mit auffallend hellen Knien, Rucksack der Marke HEMA, Plastiktasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfälle:

Erkelenz - Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Am Samstag (26.10.2024) kam es gegen 19.05 Uhr an der Einmündung Düsseldorfer Straße / Mennekrather Kirchweg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 20-jähriger Mann aus Wegberg fuhr mit seinem Pkw von der B57 kommend in Richtung Mennekrath. Mit ihm befanden sich zwei seiner Freude im Fahrzeug, die er zum Oktoberfest bringen wollte. An der o.g. Einmündung bog der Mann nach links ab und übersah dabei den Pkw einer ihm entgegenkommenden 48-jährigen Frau aus Erkelenz, die mit ihrem Sohn unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch der Pkw des Verursachers sich überschlug und vor einem Verkehrszeichen auf dem Dach liegen blieb. Hierbei wurde noch der Pkw einer 22-jährigen Frau aus Gangelt beschädigt, die im Einmündungsbereich wartete.

Die drei Männer im Pkw des Verursachers mussten von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden, zum Glück wurde niemand bei dem Zusammenstoß schwerer verletzt, es blieb nach ersten Erkenntnissen bei leichten Blessuren, Kratzern und einem Schock. Drei der leichter verletzten Personen wurden mit dem Rettungswagen zur Überprüfung ins Krankenhaus verbracht. Nach Feststellung der Fahrtüchtigkeit der unfallbeteiligten Fahrer, wurden die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell