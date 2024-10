POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots) - Gegen 10.30 Uhr ereignete sich am 24. Oktober (Donnerstag) an einem Kreisverkehr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Zuvor war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der B 57 aus Richtung Autobahn kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der ...

