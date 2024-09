LPI-SHL: Fensterscheibe eingeworfen

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Täter steckte am Samstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Anschließend detonierte der Knaller und zerstörte bzw. beschädigte die im Briefkasten befindliche Post. Der Kasten selbst blieb unversehrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Tatzeitraum eingrenzen und Hinweise zum ...

