LPI-SHL: Feuerwerkskörper im Briefkasten

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Sonntag in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:15 an einem Fahrradanhänger zu schaffen. Dieser war mit dem dazugehörigen Fahrrad in einem Flur vor den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen abgestellt. Zur Sicherung waren beide Sachen mit einem Schloss miteinander verbunden. Der Unbekannte entfernte die Steckachse und das Verbindungsseil, welches Fahrrad und Anhänger ...

