Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 30.06.2024, gegen 17.00 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW BMW die Dinglerstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Hinter ihm fuhr ein Leichtkraftrad Honda besetzt mit dem 40-jährigen Fahrer sowie dem 15-jährigen Sozius. In Höhe der Calpam-Tankstelle wollte der Kradfahrer nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Als er sich in Höhe des vorausfahrenden BMW befand bog dieser ebenfalls nach links in Richtung Tankstellengelände ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch stürzten der Kradfahrer und sein Sozius auf die Fahrbahn, wobei der Sozius leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000.- Euro. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell