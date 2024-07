POL-PDPS: Beleidigung am Infostand der AfD

Pirmasens (ots) - Am Samstagnachmittag parkte ein blauer Hyundai Tucson neusten Baujahres in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr in der Christiansgasse 1 in Pirmasens. In dieser Zeit kam es offenbar zu einer Berührung mit einem roten Fahrzeug, welches den Hyundai beim aus- oder einparken streifte und diesen dabei im Bereich der Front beschädigte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

