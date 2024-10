Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Heinsberg (ots)

Zeugen beobachteten am Samstag, 26. Oktober, gegen 15.50 Uhr, an der Straße Klostergarten zwei Personen, die ein Kleinkraftrad aus einem Gebüsch zogen und sich damit in Richtung eines Wohngebietes entfernten. Dort konnte kurz darauf das Fahrzeug mit einem beschädigten Zündschloss und herausgerissenen Kabeln aufgefunden werden. Es wurde durch die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt. Die beobachteten Personen waren zwischen 14 und 18 Jahre alt, beide schlank, einer hatte schwarze Haare, war dunkel gekleidet und hatte ein südländisches Erscheinungsbild, der andere war blond, trug weiße Oberbekleidung und wirkte europäisch. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und fragt deshalb: Wer kann Hinweise auf die Identität der beiden Personen geben? Diese richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Website der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

