BPOL NRW: Tätlich angegriffen - Bundespolizei ermittelt gegen 24-Jährigen

Bochum - Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (28. Juli) kam es zwischen einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn und einem jungen Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung, nachdem dieser mehrere Passanten belästigt haben soll. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen, der diese daraufhin beschimpfte und angriff.

Gegen 5:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum darüber informiert, dass ein Mann auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 Reisende belästigen würde. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit, an der sie eine lautstarke Diskussion zwischen einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn und einem 24-Jährigen feststellten. Die Parteien wurden daraufhin umgehend durch die Beamten getrennt. Hierbei zeigte der deutsche Staatsbürger (24) ein äußerst aggressives Verhalten und attackierte unvermittelt einen der Uniformierten, indem er diesem mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Infolgedessen wurde der Wuppertaler zu Boden gebracht, fixiert und anschließend der Bundespolizeidienststelle am Bochumer Hauptbahnhof zugeführt. Auf dem Weg dorthin stemmte der Tatverdächtige sich immer wieder gegen die Laufrichtung der Polizeibeamten und beschimpfte diese.

In den Wachräumen setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass dieser mit 1,56 Promille alkoholisiert war. Eine Bodycam zeichnete das Stimmungsbild des Deutschen auf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ein.

