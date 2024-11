Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: 89-Jährige bestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (19. November, 13:41 Uhr) wurde die Duisburger Polizei zu einer Wohnung nahe des Franz-Lenze-Platzes gerufen. Dort trafen sie auf eine aufgeregte Seniorin (89), die über einen Betrug berichtete. Am vorherigen Tag habe sie ein Mann angerufen und gefragt, bei welcher Hausverwaltung sie sei. Nachdem sie wahrheitsgemäß geantwortet habe, habe der unbekannte Anrufer einfach aufgelegt.

Am Dienstag seien dann unangemeldet zwei angebliche Mitarbeiter eben jener Hausverwaltung aufgetaucht. Diese gaben an, Überprüfungen in der Wohnung durchführen zu müssen. Während einer die ältere Dame in ihrem Wohnzimmer abgelenkt habe, sei der andere mit Gerätschaften durch die Wohnung gelaufen. Nachdem die unbekannten Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, sei der 89-Jährigen aufgefallen, dass eine Geldbörse mit einem dreistelligen Betrag und eine Bankkarte entwendet worden seien.

Sie beschreibt die beiden Männer wie folgt: zwischen 35 - 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlanke bis normale Figuren. Sie sollen blonde bis dunkelblonde Haare und dunkle Bekleidung getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem verdächtigen Duo machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

