POL-DU: Altstadt: Brand an Rolltreppen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (16. November, 20:49 Uhr) informierte ein Mitarbeiter der DVG die Duisburger Polizei über eine Rauchentwicklung an einer Rolltreppe im U-Bahnhof König-Heinrich-Platz. Dort seien offenbar Borsten, die die Handschienenrotation schützen, von bisher unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Beim Eintreffen der Beamten konnten Rußreste auf dem Boden und an den Verkleidungen der Rolltreppen festgestellt werden. Ursächlich für den Brand waren ein paar Laubblätter, die sich an den Borsten befanden und angezündet wurden. Das Feuer ist dann auf Teile der Rolltreppen übergegangen.

Die Feuerwehr musste vor Ort keine weiteren Maßnahmen vornehmen, da die Flammen bereits erloschen waren. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

