POL-PPWP: Verkehrsüberwachung nach Hinweis

Kaiserslautern (ots) - Auf die Abdeckung einer Heckstoßstange haben es Diebe in der Pariser Straße abgesehen. Am Montagnachmittag fiel das Fehlen des Fahrzeugteils auf. Die Täter montierten die Abdeckung von einem Jeep Grand Cherokee ab, während der Wagen auf der Straße zwischen der Kammgarnstraße und der Schalkstraße parkte. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 950 Euro aus. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder Verdächtiges ...

mehr