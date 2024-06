POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trickdiebstahl aus Wohnung in Brake +++ Zeugenaufruf +++ Warnhinweis

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Unter einem Vorwand hat sich am Mittwoch, 05. Juni 2024, gegen 17:40 Uhr, ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in Brake verschafft und einen älteren Mann bestohlen.

Der tatverdächtige Mann gab gegenüber einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gerd-Köster-Straße an, von einem Handwerksbetrieb zu stammen und einen möglichen Wasserschaden in der Wohnung untersuchen zu wollen. Nachdem ihm Zutritt gewährt wurde, entwendete er eine geringe Menge Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte beschrieb den angeblichen Handwerker als

- ungefähr 30 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild - unvollständiges Gebiss - sprach gebrochenes Deutsch - trug blaue Kleidung

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet um Sensibilisierung älterer Mitmenschen. Gerade sie sind betroffen von Trickdiebstählen aus Wohnungen, bei denen die späteren Täter

- eine Notlage, - eine offizielle Funktion - oder eine persönliche Beziehung

vortäuschen, sich dadurch Zutritt zu Wohnungen verschaffen und Diebstähle begehen.

