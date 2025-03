Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Platzverweis in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen ist die Polizei am Dienstagnachmittag zum Guimaraes-Platz ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann und eine Frau, die sich stritten. Da die 28-jährige Frau sehr aggressiv und provokant war, wurde ihr ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam sie zögerlich nach. Knapp 20 Minuten später trafen die Polizeibeamten erneut auf dem Guimaraes-Platz die alkoholisierte 28-Jährige an. Um den Platzverweis durchzusetzen, nahmen die Einsatzkräfte die Frau in Gewahrsam. Dort blieb sie, nach Rücksprache mit einer Richterin und der Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, zum nächsten Morgen. |elz

