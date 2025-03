Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst Geldbeutel verloren, dann Strafanzeige kassiert

Kaiserslautern (ots)

Da durfte die Freude über einen wiedergefundenen Geldbeutel nur von kurzer Dauer gewesen sein. Ein ehrlicher Finder meldete sich am Montagabend bei der Polizei und gab dort einen gefundenen Geldbeutel ab. In dem Portemonnaie war noch alles vorhanden: Bargeld, Kundenkarten, Ausweisdokumente, Bankkarten und ein Päckchen mit weißem Pulver. Nach einer Untersuchung des Pulvers dürfte es sich hierbei um Kokain handeln. Nachdem man den Eigentümer erreicht hatte und dieser seine Geldbörse in Empfang nehmen wollte, wurde ihm die Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

