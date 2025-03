Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Geldbetrag aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde ein BMW in der Königstraße das Ziel von Langfingern. Wie der 32-jährige Besitzer der Polizei mitteilte, parkte er gegen 17:45 Uhr seinen M2 auf einem Supermarktplatz, um kurz etwas einzukaufen. Als er im Anschluss zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sich wohl jemand an dem Auto zu schaffen gemacht hatte. Aus dem Innenraum fehlte ein Geldbeutel mit mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

