FW-OE: 4 Wohnmobile fallen Scheunenbrand zum Opfer - Sporker Bevölkerung versorgt Einsatzkräfte

Lennestadt (ots)

Eine von Weitem sichtbare dunkle Rauchwolke wies der Feuerwehr Lennestadt heute kurz vor Mittag den Weg zur Einsatzstelle nach Sporke. Ursache war eine ca. 25 x 15 m große Scheune, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand. In dieser Scheune waren 4 Wohnmobile untergebracht, alle mit Gasflaschen bestückt, was eine zusätzliche Gefahr für die Einsatzkräfte darstellte, mehrere, mit Liebe gepflegte alte Mofas und Motorräder und Schreinereizubehör. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden zunächst zwei "Riegelstellungen" aufgebaut, für eine unmittelbar angrenzende Gartenhütte, deren Rückseite bereits verkohlt war und eine benachbarte Scheune, womit ein Übergreifen des Brandes erfolgreich verhindert werden konnte. Die weiteren Löscharbeiten erfolgten unter Atemschutz mit mehreren handgeführten Strahlrohren und dem Monitor der Drehleiter. Da sich eine längere Einsatzdauer abzeichnete, wurde zur Löschwasserversorgung neben dem Hydrantennetz ein Regenauffangbecken unmittelbar in der Nähe der Einsatzstelle genutzt, zudem ein Großtanklöschfahrzeug (GTLF) der Feuerwehr Gerlingen mit 10.000 Litern Wasser angefordert. Dieses und die anderen Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Lennestadt fuhren im "Pendelverkehr" zum Neukamp und wurden dort an einer Löschwasserentnahmestelle der Lenne gefüllt. Nach einem Teileinsturz des Daches wurde zunächst ein Teil der Trapezbleche von einem Minibagger beiseite geräumt, um noch vorhandene Glutnester ablöschen zu können, ein Bagger des THW räumte später das komplette Dach ab. Ein besonderer Dank gilt der Sporker Bevölkerung für die Verpflegung mit Kaffee, Getränken, Schnittchen und sogar Spekulatius. Im Einsatz waren ca. 70 Einsatzkräfte, von der Feuerwehr Lennestadt die Löschgruppen Elspe, Grevenbrück, Oberelspe, Oedingen, Meggen, Saalhausen und die Löschgruppe Maumke übernahm am Feuerwehrgerätehaus Elspe den "Grundschutz". Weiterhin war die Feuerwehr der Gemeinde Wenden mit dem GTLF aus Gerlingen vor Ort, der MHD Lennestadt, das THW Olpe, der Rettungsdienst des Kreises Olpe und die Polizei. Ebenfalls vor Ort waren die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Lennestadt Andreas Schürmann und Michael Starke, der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Hengstebeck und Bürgermeister Tobias Puspas.

