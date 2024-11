Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehr Lennestadt beschafft neuen Abrollbehälter

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt konnte am vergangen Freitag einen neuen Abrollbehälter Mulde (AB-Mulde) bei der Firma Pirschel in Kreuztal abholen. Die multifunktional einsetzbare Mulde verfügt über ein Fassungsvermögen von 22 m3. Zur weiteren Ausstattung gehören mehrere Zurrösen, Storz A und B Anschlüsse sowie zwei Auffahrrampen welche an der Stirnwand gelagert sind. Der AB-Mulde kann für Logistikaufgaben (z.B. Transport von Sandsäcken) oder als Pufferbehälter für Löschwasser bei Waldbränden genutzt werden. Stationiert ist der Abrollbehälter bei der Löschgruppe Grevenbrück und wird dort mit einem Wechselladerfahrzeug (WLF) als Trägerfahrzeug transportiert.

