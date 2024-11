Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jahreshauptdienstbesprechung des Einsatzbereichs 1 der Feuerwehr Lennestadt

Lennestadt (ots)

Bei der Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 1 der Feuerwehr Lennestadt konnte Einsatzbereichsleiter Peter Grotmann zahlreiche Kameradinnen und Kameraden sowie Ehrengäste in der Meggener Schützenhalle begrüßen. Neben den Mitgliedern der aktiven Wehr, der Jugendfeuerwehr und der Ehrenabteilung nahmen auch der Beigeordnete der Stadt Lennestadt, Karsten Schürheck, der Bereichsleiter für Sicherheit und Ordnung, Stefan Müller, die Wehrleitung und weitere Vertreter der anderen Einsatzbereiche und des Tambourcorps Meggen teil. In seinen Grußworten hob Karsten Schürheck das Engagement der Feuerwehrmitglieder hervor und bedankte sich für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Er kündigte für das kommende Jahr 2025 bedeutende Investitionen an: Die Planungen für das neue Feuerwehrgerätehaus in Meggen sind fast abgeschlossen und der Bauantrag soll voraussichtlich im Februar des kommenden Jahres eingereicht werden, sodass mit ersten Abbruch- und Erdarbeiten im kommenden Jahr begonnen werden kann. Außerdem sollen zwei neue Löschgruppenfahrzeuge für die Löschgruppen Meggen und Altenhundem beschafft werden. Wehrleiter Markus Hamers reflektierte das Jahr und hob die Modernisierung der Ausrüstung hervor. In diesem Jahr wurde ein neues Tanklöschfahrzeug für Meggen in Dienst gestellt und das Feuerwehrgerätehaus in Oedingen, das nach dem Hochwasser 2021 zerstört wurde, konnte feierlich eingeweiht werden. Hamers betonte die Bereitschaft der Löschgruppe Meggen, den Neubau in Meggen zugunsten des Neubaus des Gerätehauses in Oedingen zu verschieben und bedankte sich nochmal explizit für die Geduld und das Verständnis der Kameraden.

Weitere Fortschritte sind bei der Beschaffung neuer Einsatzkleidung erzielt worden. Die Feuerwehr wird künftig auf ein Pool-Konzept setzen, bei dem verschmutzte Kleidung nach Einsätzen sofort durch saubere ersetzt werden kann. Die Lieferung erfolgt gestaffelt, um die Finanzierung besser zu verteilen. Auch die Digitalisierung der Feuerwehr wird konsequent weitergeführt: Die feuerwehreigene Verwaltungssoftware soll intensiver genutzt werden und die Stadt wird künftig für alle Löschgruppen sowohl Betreiber als auch Kostenträger der Alarmierungsapp "Divera". Markus Hamers informierte zudem über die Einsatzstatistik des Jahres 2024. Bis Ende Oktober rückte die Feuerwehr Lennestadt stadtweit zu 207 Einsätzen aus, davon entfielen 77 Einsätze auf den Einsatzbereich 1, zu dem die Löschgruppen Meggen, Maumke, Altenhundem und Halberbracht gehören. Damit verzeichnet die Feuerwehr Lennestadt bislang ein deutlich höheres Einsatzaufkommen im Vergleich zu den Vorjahren. Die Stadtkinderfeuerwehrwartin Nina Krippendorf berichtete von einem erfolgreichen Jahr für die Kinderfeuerwehr, die mittlerweile aus 30 Kindern besteht, aufgeteilt in 20 Kinder in Maumke und 10 in Halberbracht. Alle Plätze sind derzeit belegt, und es gibt eine Warteliste. Durch die große Nachfrage wünscht sich Nina Krippendorf eine Erweiterung der Kinderfeuerwehr auf weitere Löschgruppen. Besonders erfreulich ist die hohe Übungsbeteiligung von 90 %. Bereits sechs Kinder konnten im vergangenen Jahr in die Jugendfeuerwehr übernommen werden. Auch die Jugendfeuerwehr im Einsatzbereich 1 unter der Leitung von David Battaglia verzeichnete eine positive Entwicklung und ist von 31 auf 42 Jugendliche angewachsen. Die Jugendlichen erzielten beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Oberhundem einen herausragenden ersten Platz im Zusatzspiel und nahm erfolgreich an der Leistungsspange in Bonn teil. In Zukunft ist zudem eine intensivere Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr aus dem Einsatzbereich 4 geplant. Im Anschluss an die Berichte folgten Ehrungen, Beförderungen und die Aufnahme neuer Mitglieder.

- Neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen wurden: Luca Antonio Battaglia, Louis Hebbecker, Marvin Kohlmaier, Pepe Werthmann, Mirella Salla (alle Altenhundem), Nick Srenk, Ben Wagner, Jannes Metten, Noah Mester (alle Halberbracht), Felix Struck, Andre Vollmer, Nico Hufnagel, Nick Ewers und Bastian Heße (alle Maumke). - Von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wurden folgende Personen übernommen: Niklas Fynn Schulte (Maumke), Julian Damian Weber, Justus Johannes Weber, Sebastian Schwermer, Noel Müller (alle Meggen) und Henrik Müller (Halberbracht). - Als Feuerwehrmann-Anwärter wurde Till Müller aus Halberbracht in die Feuerwehr Lennestadt aufgenommen. Des Weiteren wurden Jana Schulte und Ines Ewers (beide Maumke) zu Feuerwehrfrau-Anwärterinnen für die Kinderfeuerwehr ernannt. - Nach einjähriger Zeit als Anwärter wurde Lena Hoppe aus Meggen zur Feuerwehrfrau ernannt. - Beförderung zum Oberfeuerwehrmann bzw. Oberfeuerwehrfrau: Niklas Droste, Luca Adam (beide Altenhundem), Janos Maximilian Stipp, Till Friedrichs, Fabian Schneiders (alle Meggen) und Philipp Klein (Maumke). - Nach erfolgreichem Abschluss des Truppführer-Lehrgangs wurde Julian Pfeil aus Maumke zum Unterbrandmeister ernannt. - Auch in diesem Jahr wurde das Institut der Feuerwehr NRW in Münster wieder von einigen Kameraden zur Fortbildung besucht. So konnten Sebastian Wiese (Altenhundem), Osman Sacakli und Jann Wiederhöft (beide Meggen) ihren Gruppenführer-Lehrgang erfolgreich absolvieren und verdient zum Brandmeister befördert werden. - Zum Brandinspektor wurden David Bremerich aus Halberbracht und Patrick Schulte aus Meggen befördert.

Neben den zahlreichen Beförderungen wurden in diesem Jahr auch wieder zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihre treue Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit einer Urkunde, einem Abzeichen bzw. einer Ehrennadel oder einem Präsent geehrt: - Für 10 Jahre: Dustin Mai, Tim Hofstadt (beide Meggen) und Luca Adam (Altenhundem) - Für 25 Jahre: Hanna Grotmann (Altenhundem) und Sascha Schweinsberg (Halberbracht). - Für 35 Jahre: Oliver Thomsen (Halberbracht) - Für 40 Jahre: Michael Schäfer (Meggen) - Für 50 Jahre: Bernhard Ludwig (Altenhundem) und Winfried Krippendorf (Maumke) - Für 60 Jahre: Reinhard Zorn (Halberbracht) - Für 75 Jahre: Alfred Meyer (Altenhundem)

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell